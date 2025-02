Salernitana, ripresa la preparazione: differenziato per due centrocampisti Breda mette nel mirino la sfida di venerdì a Brescia

Dopo il successo per 1-0 contro la Cremonese questa mattina la Salernitana si è ritrovata al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione in vista del match sul campo del Brescia, in programma venerdì 7 febbraio alle ore 20.30 allo stadio Mario Rigamonti.

Gli uomini di mister Roberto Breda sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto essenzialmente un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra ha alternato un lavoro aerobico ad esercitazioni tecniche. Differenziato per Fabrizio Caligara e Jeff Reine-Adélaïde: i due centrocampisti, assenti contro la formazione lombarda, saranno rivalutati nei prossimi giorni per capire se potranno essere della partita venerdì sera a Brescia.

Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani pomeriggio alle 15 sempre al Mary Rosy