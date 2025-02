UFFICIALE - Salernitana, addio Torregrossa: va alla Carrarese Il numero dieci resta in B. La sua esperienza in granata si chiude senza gol e con tanti infortuni

Addio senza rancore e senza gol. L'esperienza di Ernesto Torregrossa alla Salernitana si conclude sul gong del mercato. Il numero dieci saluta, passa alla Carrarese e fra due settimane sarà già un avversario in uno scontro diretto che si preannuncia rovente. Arrivato a parametro zero, l'attaccante dice addio dopo un semestre costellato da infortuni. Di seguito, la nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Carrarese Calcio 1908 per il trasferimento dell’attaccante classe 1992 Ernesto Torregrossa. Il calciatore lascia Salerno a titolo definitivo. La società ringrazia Torregrossa per l’impegno profuso nel corso della sua esperienza in granata e gli augura le migliori fortune professionali".