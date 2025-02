Valencia, saluto social con stilettata: "Salernitana, sei nelle mani sbagliate" Il duro attacco del Pollo nel saluto alla città

Ieri la risoluzione del contratto, oggi l'addio social. Si chiude non senza veleni la storia d'amore fra la Salernitana e Diego Valencia. L'attaccante cileno ha interrotto con diciotto mesi d'anticipo il suo rapporto con il club granata. Attraverso i propri canali, il Pollo non ha lesinato stoccate al club granata, con il quale era in corso anche una querelle legale al Collegio Arbitrale. "Ciao Salerno, sei una piazza bellissima che merita molto di più ma sei nelle mani sbagliate. Resterà il rapporto e l'affetto con i compagni e con la bella tifoseria. Grazie di tutto". Il cileno ripartirà dalla sua ex squadra, l'Universidad Catolica.