Salernitana, sorriso Caligara: il centrocampista recupera per Brescia L'ex Sassuolo è di nuovo arruolabile. Ancora a parte Reine-Adelaide

Una buona notizia. La Salernitana recupera per la trasferta di Brescia Fabrizio Caligara. Il centrocampista ha smaltito il problema muscolare patito a 48 ore dalla sfida con la Cremonese e che gli avevano impedito di scendere in campo nel successo con i grigiorossi. Oggi l'ex Sassuolo è tornato in gruppo e si candida ad una maglia da titolare nel 3-5-2 che Breda riproporrà venerdì sera al Rigamonti.

A fargli posto potrebbe essere Stojanovic, pronto a scalare sulla corsia destra. Il ballottaggio però annovera anche Soriano, Girelli e il nuovo arrivato Zuccon, subito in campo al pari dei compagni. Ancora a parte Reine-Adelaide sul quale però verranno fatte valutazioni nelle prossime ore. Domani mattina è già tempo di antivigilia, con l'allenamento in programma alle ore 10:00 al Centro Sportivo Mary Rosy che fungerà da prove generali per la sfida in Lombardia.