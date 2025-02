Salernitana, il saluto di Kallon: "Mi avete sostenuto nei momenti difficili" Il commiato dell'esterno, nuovo calciatore della Casertana

Yayah Kallon saluta la Salernitana. Dopo la cessione alla Casertana nell'ultimo giorno di mercato, il calciatore di proprietà del Verona ha salutato il popolo granata con un messaggio sui propri canali social. "Ciao Salerno, grazie di tutto. Mi avete accolto come uno di voi e sostenuto nei momenti difficili. Purtroppo il tempo non ci ha permesso di conoscerci meglio… in bocca al lupo e forza Salernitana“. Un addio amaro per il calciatore, titolare con Martusciello ma poi uscito dai radar anche a causa dell'espulsione rimediata con la Sampdoria e seguita da una maxi-squalifica. Poi i ribaltoni tecnici in serie e ora una nuova chance in serie C.