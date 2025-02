Salernitana, Reine-Adelaide verso il forfait con il Brescia Il francese ancora a parte nella penultima seduta prima della trasferta in Lombardia

Il sorriso per il rientro in gruppo di Fabrizio Caligara, l’attesa per le condizioni di Jeff Reine-Adelaide. Il penultimo allenamento in casa Salernitana verso la trasferta di Brescia va in rassegna con l’aggiornamento non positivo sulle condizioni del centrocampista francese. Anche questa mattina, il transalpino è stato costretto a lavorare a parte, ancora falcidiato dall’affaticamento muscolare patito nell’anti-vigilia della sfida con la Cremonese. La rifinitura di domani sarà il test decisivo ma si va verso la prudenza, con il francese che salterebbe anche la trasferta di Brescia per puntare con forza sulla trasferta di Massa Carrara.

Anche perché in mezzo al campo Breda ha l’imbarazzo della scelta. Amatucci, seppur diffidato, è pilastro inamovibile per il gioco granata. Tongya è l’uomo in grado di ribaltare con velocità l’azione e sostenere il tandem offensivo Cerri-Raimondo. Per l’ultima casella sperano tutti: Caligara è ristabilito, Girelli garantisce fisicità, Zuccon rappresenterebbe la novità seppur con caratteristiche più vicine a Stojanovic.