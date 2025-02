Salernitana, l’ex Torregrossa: "Ho scelto io di cambiare, ora sento fiducia" Il numero dieci si presenta: "Ho accettato a malincuore le esclusioni di Breda, ho ancora fame"

Ernesto Torregrossa saluta la Salernitana e si presenta ufficialmente alla Carrarese. L’ex numero 10 ha parlato ai microfoni del club toscano, con una nota pubblicata sui canali ufficiali dei gialloblu: “Prima di iniziare, ci tengo a rivolgere un ringraziamento alla società per la fiducia che ha riposto in me, questo club mi ha fortemente voluto e sono felice di essere approdato qua a Carrara nelle ultime ore di mercato. Ho già avuto modo di conversare con il mister ed è stato un colloquio particolarmente importante per me, poiché ho percepito grande stima nei miei confronti, mi ha caricato emotivamente ed io, dopo un anno non semplice, ho una grande voglia di sentirmi nuovamente centrale all’interno di un progetto”.

Poi l’ammissione sulla sua condizione fisica, ricordando anche i postumi della lesione muscolare al polpaccio che lo aveva tenuto fuori dai giochi per quasi tutto il 2024: “Mi sento in forma, del resto, a parte un piccolo problema di natura muscolare a novembre, ho sempre tenuto alti e regolari i ritmi durante gli allenamenti e nonostante non sia più giovanissimo, ho l’obiettivo di continuare a giocare ancora per molti anni. Le scelte dell’allenatore le ho accettate ma ho fatto fatica. Ad ogni modo, la mia concentrazione è unicamente rivolta al presente e agli impegni che dovrò affrontare con la squadra, seppur il nostro periodo non sia dei migliori, ho notato ciò di cui è stato capace questo gruppo, sia l’anno scorso sia in questo girone d’andata; perciò, sono sicuro che lavorando sodo durante la settimana torneremo ad ottenere i punti preziosi di cui abbiamo bisogno per raggiungere l’obiettivo della salvezza”.