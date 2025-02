Salernitana, Breda pensa all’undici anti-Brescia: possibile una sorpresa Rebus in mediana, balla un ruolo con tre soluzioni

Dubbi in mezzo al campo. La Salernitana si concentra sulla sfida con il Brescia di domani sera. L’anticipo del Rigamonti è scontro diretto tra i granata che hanno ripreso a respirare dopo la sfida con la Cremonese e le rondinelle rilanciate dal successo con la Carrarese. Per Breda c’è da fare i conti con l’abbondanza, soprattutto a centrocampo. Amatucci è inamovibile nonostante lo status di diffidato, Tongya permette di avere tecnica ed intensità per supportare l’attacco. Il maxi-ballottaggio è per il ruolo di mezzala destra, con Caligara, Soriano e Zuccon che scalpitano per una chance dal primo minuto. Rischia di restare ai box Reine-Adelaide, non al top dopo il problema fisico.

Anche perché, l’esperimento Stojanovic non verrà ripetuto. L’esterno tornerà a destra, con Njoh sulla corsia mancina. In difesa e in attacco pochi dubbi: a protezione di Christensen ci saranno ancora Bronn, Ferrari e Lochoshvili. In attacco invece si ripartirà da Cerri e Raimondo. Alle ore 10:30 la seduta di rifinitura, seguita dalla lista dei convocati.