Brescia-Salernitana, Maran: "Granata rivoluzionati dal mercato, sarà dura" Il tecnico: "Una partita non può azzerare tutto ma conta tanto"

Rolando Maran ha presentato Brescia-Salernitana in conferenza stampa. Il tecnico, rinfrancato dal successo sulla Carrarese, sottolinea l’importanza della sfida del Rigamonti: “Una partita non può azzerare tutto. Però sì, sappiamo quanto conti questa gara. Soprattutto perché in casa il nostro cammino non è sempre stato lineare e vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi.

Salernitana? E’ una squadra completamente diversa rispetto a qualche settimana fa. Dal mercato sono arrivati sei-sette titolari. Non a caso hanno infilato un filotto di risultati positivi. D’Andrea? Ha grande voglia ed energia. Le caratteristiche le conoscevo già, il fatto che si sia presentato con questa attitudine è un bel segnale”. In mezzo al campo non ci sarà Verreth, squalificato. Possibile una chance da titolare per Bjarnason nel ruolo di playmaker: “In settimana l’ho provato in quella posizione. È in una condizione ottima, lo era anche prima del mio esonero. Quindi sì, è una possibilità”.

Out gli infortunati Cistana, Galazzi e Fogliata. In dubbio Moncini (febbre) e Nuamah (problema muscolare): “Questo gruppo ha già dimostrato il suo valore - sostiene il tecnico del Brescia -. Dovremo essere fortunati ad avere più giocatori possibili a disposizione”.