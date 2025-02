Brescia-Salernitana, i convocati di Breda: fuori in quattro Il tecnico però ritrova Guasone e Braaf. Prima chiamata per Zuccon

Al termine dell’allenamento di rifinitura di questa mattina, il mister Roberto Breda ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Brescia e Salernitana. Dalla lista di Breda restano fuori Jaroszynski e Gentile, entrambi out per scelta tecnica. Fuori anche Simy. Rientrano Guasone e Braaf. Out per squalifica Tello e per infortunio Reine-Adelaide.

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 8 Hrustic, 21 Soriano, 7 Tongya, 98 Zuccon;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 90 Cerri, 99 Raimondo, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.