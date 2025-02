Ex Salernitana, la Ternana esonera Abate e si affida a Liverani L'ex granata riparte dopo la parentesi amara all'ombra dell'Arechi

Una nuova chance. Fabio Liverani riparte dalla serie C. A sorpresa, l'allenatore romano riprende posto sulla panchina della Ternana. Per il tecnico, ex calciatore di Perugia, Lazio e Palermo su tutte, la possibilità di giocarsi la promozione in serie B con le Fere dopo l'esonero a sorpresa di Ignazio Abate. L'ex difensore del Milan è stato sollevato a sorpresa dall'incarico, in seguito a divergenze con la società. Liverani ripartirà con una squadra in corsa per il grande salto, ad appena tre punti dall'Entella capolista. A Salerno registrò cinque partite con un pareggio e quattro sconfitte e un bilancio di tre gol fatti e dodici subiti.

Di seguito le due note delle Fere: "La Ternana Calcio comunica che in data odierna è stato sollevato dall’incarico mister Ignazio Abate, a breve sarà comunicato il nome del sostituto. Al mister va un augurio di buon proseguimento di carriera e un ringraziamento per il lavoro svolto. La Ternana Calcio comunica che a far data da oggi è stata affidata la conduzione tecnica della prima squadra a mister Fabio Liverani. Un gradito ritorno dopo la storica salvezza ottenuta nella stagione 2016/17. Domani alle ore 12.00 sarà prestato alla stampa".