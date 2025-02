Brescia-Salernitana, le probabili formazioni: Breda conferma l’attacco Il tecnico riparte da Cerri e Raimondo. In mediana si va verso il debutto dal 1' di Caligara

Tour de force salvezza. Tre scontri diretti per tirarsi fuori dalla zona calda di classifica. Il febbraio a tinte rosse per la Salernitana si apre con la trasferta di Brescia. Al Rigamonti (fischio d’inizio alle ore 20:30), la squadra di Roberto Breda va a caccia di punti pesanti e soprattutto di continuità. La vittoria sulla Cremonese ha ridato ossigeno alla classifica e soprattutto ottimismo ad un ambiente demoralizzato. Ora la parentesi con Brescia, Carrarese e Frosinone per mettere fieno in cascina, ciclo verità per testare il polso della squadra granata e capire le possibilità di salvezza.

Breda sa bene quanto conti essere costanti in un campionato super equilibrato e soprattutto l’importanza di exploit esterni. Per la sfida in Lombardia potrà fare affidamento sulla rosa quasi al completo, fatta eccezione per lo stop di Reine-Adelaide e le esclusioni di Simy, Jaroszynski e Gentile. In porta si ripartirà da Christensen, con il 3-5-2 che avrà solo un volto nuovo rispetto all’undici schierato con la Cremonese. In mediana debutterà dal 1’ Caligara, con Stojanovic che ritornerà sulla corsia destra dopo la parentesi da mezzala. Ferrari, Bronn e Lochoshvili il terzetto centrale. In mezzo al campo Amatucci e Tongya insieme a Caligara. Sulla sinistra ci sarà ancora Njoh. Davanti la coppia gol Cerri-Raimondo, entrambi in rete all’Arechi ma ancora a caccia del primo squillo esterno stagionale.

BRESCIA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

BRESCIA (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Corrado; Bertagnoli, Bjarnason, Bisoli; Olzer, Borrelli, D’Andrea.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Njoh; Raimondo, Cerri.