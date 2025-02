Brescia-Salernitana, segnale Iervolino: dopo dieci mesi tornerà in trasferta Il patron si stringe intorno alla squadra

"Lei è il miglior presidente". Così il piccolo tifoso Matteo Rossi aveva scritto in una lettera indirizzata a Danilo Iervolino e resa pubblica ieri dal club. Chissà che non sia stata anche questa la molla per far scattare il patron granata e permettergli di lanciare un nuovo segnale forte all'intero ambiente granata. Dieci mesi dopo l'ultima volta, l'imprenditore di Palma Campania ritornerà in trasferta per seguire la Salernitana. Nel pieno della lotta per non retrocedere e con un ciclo di sfide determinanti con le concorrenti per non sprofondare in serie C, il patron si stringe alla Bersagliera. Come riporta il "Corriere dello Sport", dopo le due visite all'Arechi con Reggiana e Cremonese, l'imprenditore di Palma Campania ha deciso di essere presente questa sera al Rigamonti per l'anticipo di serie B.

Una scelta forte, dieci mesi dopo l'ultima volta: era il 12 aprile 2024, l'allora Salernitana allenata da Stefano Colantuono sprofondò 4-1 con la Lazio all'Olimpico sotto gli occhi degli ex Lotito e Fabiani. Si mise in evidenza Tchaouna, in gol con un bel colpo di testa nel cuore del primo tempo, uno dei tre affari con la società biancoceleste chiusi in estate insieme a Dia e al prestito del giovane Ruggeri.