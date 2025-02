Brescia-Salernitana 0-0, Dickmann: "C'è rammarico, granata squadra tosta" L'esterno: "Guardiamo il bicchiere mezzo pieno"

Lorenzo Dickmann ha parlato in conferenza stampa dopo Brescia-Salernitana 0-0: “C'è rammarico al termine di una partita positiva perché le occasioni le abbiamo avute solo noi. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno perchè abbiamo portato comunque a casa un punto. Potevamo fare qualcosa di più nel secondo tempo alzando i ritmi ma bisogna anche sottolineare che la Salernitana che non era la squadra dell’andata; ora è gruppo tosto. Noi giochiamo partita dopo partita per portare a casa i tre punti. Guardiamo la salvezza, poi vediamo. Oggi è andata così: certe occasioni vanno sfruttate. Assenze? Siamo sfortunati".