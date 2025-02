Brescia-Salernitana 0-0, Breda: "Pari prezioso, possiamo fare meglio" Le parole del tecnico: "La società è stata presente. Ora niente chiacchiere"

Roberto Breda ha commentato Brescia-Salernitana 0-0: “Questa è stata una partita particolare perché eravamo partiti bene, poi il gol annullato ci ha tolto sicurezze. Non siamo riusciti a sfruttare le nostre qualità. Nella ripresa, loro hanno avuto il palo ma noi abbiamo avuto due occasioni con Cerri e Verde che gridano vendette. Resta il punto che ti dà continuità e ti permette di portare avanti un determinato lavoro, con la squadra però che ha potenzialità per fare meglio. Non salvarsi sarebbe un peccato mortale ma la B non ti fa fare chiacchiere ma i fatti.

C’è stata un po’ troppo frenesia sia nelle giocate che nelle scelte. Qui dobbiamo migliorare perché ci sono calciatori importanti, così come nella ripresa con diversi contropiedi. Ma ora dobbiamo lavorare e avere sicurezza in quello che facciamo. Amatucci? Servivano caratteristiche diverse che avevano Caligara e Soriano. Volevo creare situazioni diverse per offendere non perché soffrivamo il Brescia. Tongya? Ci permette di avere due calciatori offensivi. Poi sulle caratteristiche si punta anche in virtù delle gare che si vogliono fare. Nei cambi c’è stato un qualcosa che ha smosso e permesso di avere occasioni. Bisogna ricordarsi che eravamo ultimi e non si può giocare con 27 punti, né sperimentare. Invece a partita in corso si possono utilizzare tanti interpreti.

Mercato? Ho un gruppo di bravi ragazzi, tutti professionali. Prima eravamo davvero tanti: in 32-33 diventa un problema. Ora si lavora in maniera diversa, con il rispetto delle gerarchie ma anche con la possibilità di includere tutti nel lavoro settimanale. Il mercato è stato importante, con operazioni all’inizio che ci hanno portato punti pesanti in dote.

Proprietà? Non ho visto Iervolino ma la società è presente. Basta il mercato per sottolineare questo. Tifosi? Fa enormemente piacere. Tutti vogliono la salvezza".