Brescia-Salernitana 0-0, Caligara: "Spirito giusto per centrare la salvezza" Il mediano: "Pari prezioso contro una buona squadra. Siamo tutti uniti per l'obiettivo"

Fabrizio Caligara ha commentato Brescia-Salernitana 0-0: “Abbiamo pareggiato una gara difficile, un punto importante che muove la classifica e permette di respirare contro un avversario forte. Gruppo? E’ unito, compatto. Veniva da un momento difficile ma noi nuovi abbiamo portato entusiasmo. Siamo concentrati sull’obiettivo che vogliamo raggiungere al più presto. Ho scelto Salerno perché posso giocare nel ruolo di mezzala, rispettando le indicazioni del mister.

Attacco? Stiamo lavorando per far sì che arrivino più palloni agli attaccanti ma far parte del percorso: siamo arrivati in tanti dal mercato invernale e ora lavoriamo per affinare l’intesa. Carrarese? Archiviamo Brescia e da lunedì penseremo alla Carrarese: solo ragionando su una partita alla volta possiamo centrare l’obiettivo. Tifosi? Ci hanno fatto sentire il loro calore, io sono felice di questo attaccamento. Quando giochiamo in casa è come avere il dodicesimo uomo in campo. Con il Sassuolo c'è una differenza abissale”.