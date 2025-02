Brescia-Salernitana 0-0, Maran: "C'è rammarico, conto cinque occasioni a zero!" Il tecnico delle rondinelle: "Dispiace perchè meritavamo qualcosa in più"

Rolando Maran ha commentato Brescia-Salernitana 0-0: “Sono soddisfatto della prestazione perché avevamo delle defezioni e tanti si sono sacrificati. La riposta è stata positiva. Ci è mancato qualcosa negli ultimi sedici metri. Ho contato almeno cinque occasioni per noi e zero da parte della Salernitana. Olzer, Borrelli, il palo, il gol annullato in avvio. Ci può stare anche di vedere qualche fantasma nel finale, visto che talvolta abbiamo vissuto finali di gara rocamboleschi che ci hanno fatto perdere punti pesanti.

La Salernitana è una squadra molto fisica: noi abbiamo risposto colpo su colpo ma resta rammarico perché questa prestazione positiva meritava un altro risultato. Dispiace davvero tanto non aver vinto”.