Salernitana, Iervolino ancora imbattuto. E i tifosi applaudono la squadra Serata speciale al Rigamonti nel nome dell'amicizia che lega le due fazioni

Danilo Iervolino tiene stretta la sua sigaretta elettronica tra le mani. Al Rigamonti, la sua Salernitana veste i panni da combattimento, mette da parte per novanta minuti lo spettacolo, è da mestierante navigata della serie B, strappa un punto che è utile per tanti aspetti: per la continuità di risultati dopo il successo sulla Cremonese, per il morale della squadra e dell’ambiente ma soprattutto per la classifica. Il patron allunga a tre la striscia positiva nel suo personale 2025 fatta di due vittorie interne e di un pareggio esterno. E intanto lancia segnali. Perché la vicinanza all’ambiente, nel gelo del Rigamonti, non è per niente un messaggio da trascurare. Soprattutto alla luce di un’assenza lontana dall’Arechi che durava da ben dieci mesi. Prima della sfida con la Lazio all’Olimpico erano già iniziati i mille tormenti sulla sua volontà di continuare la sua esperienza nel mondo del calcio, a caccia di investitori per dire addio. Ora invece, lo spettro della serie C lo ha scosso. I risultati utili consecutivi, anche per superstizione, lo hanno spinto a salire sulla famosa barca indicata dal ds Valentini. Così ieri, sul charter partito da Ciampino, Iervolino ha radunato alcune delle persone più vicine ed ha raggiunto Brescia dove ad attenderlo c’era l’ad Maurizio Milan. Ha osservato la partita con grande attenzione, chiedendo un giubbotto in più per proteggersi dal freddo.

Anche i 760 cuori granata hanno saputo dalla presenza di Iervolino al Rigamonti. Alla fine della gara hanno riservato applausi alla squadra. L’atteggiamento di lotta, la voglia di fare e soprattutto l’impegno massimo per raggiungere la categoria come ribadito nell’incontro tra calciatori, staff tecnico e ultras al Centro Sportivo Mary Rosy è stato rispettato in pieno. Lo spicchio di Rigamonti ha cantato forte per tutti i 90 minuti, con una deroga rispetto al solito: sono spuntate anche sciarpette del Brescia, nel nome della fortissima amicizia che lega le due fazioni, rinsaldate con un prepartita all’insegna della condivisione. I lombardi hanno ricordato con uno striscione: “Brescia e Salerno: per sempre unite da un legame fraterno”, applaudito a lungo dall’intero Rigamonti.