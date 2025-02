Salernitana Primavera, poker al Palermo: Tchaouna jr show Le doppietta del fratellino di Loum e di Boncori in appena 6 minuti stendono i rosanero

Vittoria pesantissima. La Salernitana Primavera trova la seconda vittoria del 2025, la prima sul sintetico del Volpe. Dopo i due pari consecutivi, i granatini di Luca Fusco rimontano il Palermo (4-2) con un secondo tempo roboante. In sei minuti, i campani non solo riprendono gli ospiti ma addirittura li travolgono realizzando ben 4 gol dal 54’ al 60’, con le doppiette di Boncori e di Franck Tchaouna, uno dei due fratelli dell’ex Loum in campo agli ordini di Fusco.

Succede tutto nella ripresa, quando la Salernitana arrivata all’intervallo sotto di un gol firmato Di Mitri, ha la forza per rimontare: Boncori in rapida successione (54’ e 56’) porta avanti i granatini. Poi si accende Franck Tchaouna: il classe 2005 è incontenibile e realizza la doppietta (57’ e 60’) che indirizza il match. Non serve a nulla lo squillo finale del palermitano Salvador. La Salernitana sale al dodicesimo posto, a quota 20 punti e finalmente può festeggiare un successo prezioso.