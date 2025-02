Salernitana, Christensen parla da leader: "Portiamoci dietro le cose positive" Il 25enne danese scrive ai tifosi sui social. E ora punta al terzo clean-sheet

“Portiamoci dietro le cose positive”. La Salernitana si aggrappa al suo nuovo numero uno. Oliver Christensen parla da leader. Non solo in campo, dove con il suo rendimento e con le sue parate è diventato ormai già un pilastro della squadra granata. Anche sui social, attraverso il proprio profilo, il portiere scandinavo ha voluto lanciare messaggi all’intero ambiente: “Pareggio in una trasferta difficile. Grazie ai tanti fan che ci hanno seguito in trasferta” correlando alcuni degli scatti della sfida disputata al Rigamonti.

Sul secondo clean-sheet di fila che mancava addirittura dallo scorso settembre ci sono le manone dell’estremo difensore di proprietà della Fiorentina. Con la Cremonese fu un autentico muro, con almeno sei miracoli straordinari per fermare i grigiorossi e regalare un successo vitale per le speranze salvezza degli uomini di Breda. Al Rigamonti invece per Christensen la mole di lavoro è stata drasticamente ridotta ma ci sono voluti i suoi guantoni sia sulla conclusione di Bisoli ad inizio gara che sulla conclusione di Dickmann, tirando un sospiro di sollievo sul palo colpito da Olzer. Attento, concentrato e sicurezza sulle palle inattive, il gigante nordico si è preso i pali granata. Ed ora punta alla sfida con la Carrarese.