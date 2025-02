Salernitana, ora uno squillo esterno: granata penultimi lontano dall’Arechi Peggio della Bersagliera solo la Carrarese, prossimo avversario della squadra di Breda

Appena sette punti in dodici gare lontano dall’Arechi. Un bilancio di una sola vittoria, quattro pareggi e ben sette sconfitte da rimediare. La Salernitana è penultima per rendimento in trasferta. Peggio dei granata ha fatto solo la Carrarese, prossimo avversario dei campani. Se il cammino salvezza della Bersagliera dovrà giocoforza trovare strada con un rendimento casalingo super, per la squadra di Breda ora però è tempo di un blitz esterno. “In questo campionato è importante riuscire a piazzare qualche colpo in trasferta”, aveva ammesso il tecnico trevigiano in sede di conferenza stampa. A Brescia la squadra granata ha interrotto una striscia consecutiva di tre ko esterni consecutivi, mangiandosi anche le mani per quel forcing finale che poteva portare in dote qualcosa in più.

Per trovare l’ultima vittoria bisogna ritornare addirittura al 6 ottobre 2024: exploit a Palermo firmato Tello e un ambiente infiammato dalla speranza playoff. Ed invece, quattro mesi dopo, la Salernitana si ritrova immischiata in piena zona retrocessione, bramosa di far punti con la Carrarese per provare a tirarsi fuori dallo stagnarsi di una lotta salvezza che ormai ha inglobato i granata.