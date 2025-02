Carrarese, out un bomber con la Salernitana. Chance per Torregrossa? L'ex, dopo il debutto a Cosenza, ora vuole una chance da titolare

Una defezione pesante. La Carrarese perde Stiven Shpendi. L’attaccante dei toscani salterà la sfida con la Salernitana, a causa di un grave infortunio al ginocchio. Con una nota ufficiale, il club gialloblu ha comunicato che, in seguito ad un trauma contusivo, il calciatore si è procurato “una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’attaccante azzurro ha già intrapreso le terapie riabilitative del caso per il ritorno in campo, stimato tra circa quarantacinque giorni”.

Una brutta notizia per Calabro, costretto a rinunciare all’attaccante italo-albanese già nella trasferta di Cosenza, lanciando dal 1’ Finotto in attacco. Il tecnico deve rinunciare anche all’estremo difensore Bleve, sostituito dall’ex Fiorillo, e al difensore Coppolaro. A Cosenza, per il reparto offensivo, negli ultimi quindici minuti Calabro ha lanciato nella mischia anche Torregrossa. L’ex numero dieci della Salernitana va a caccia di minuti per migliorare la propria condizione fisica dopo un semestre complicato all’ombra dell’Arechi.