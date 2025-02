Carrarese-Salernitana, niente biglietti extra per il settore ospiti La decisione del Gos. Nel primo pomeriggio la prevendita

Nessuna modifica alla capienza del settore ospiti. Saranno un massimo di 620 i tifosi della Salernitana attesi sabato pomeriggio nella trasferta in casa della Carrarese. La decisione è stata presa dal Gos che ha confermato alla società granata i numeri standard per lo Stadio dei Marmi. Nonostante la richiesta del club di aprire un altro settore e destinarlo ai supporters della Bersagliera, le autorità hanno declinato la proposta per non penalizzare locali per un impianto dalla capienza limitata. Nel primo pomeriggio alle ore 15 è atteso il semaforo verde alla prevendita che non avrà alcuna limitazioni legate a fidelity card. Biglietti in vendita al costo di 15 euro.