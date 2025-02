Salernitana, attenzione massima per la Carrarese: Breda si "sposta" in provincia Prove di sintetico: domani la squadra si allenerà a Fisciano. Sorriso Reine-Adelaide

Una buona notizia. La Salernitana vede svuotarsi l’infermeria. Nella seconda seduta pomeridiana, il club granata ha riaccolto in gruppo Jeff Reine-Adelaide. Il problema muscolare rimediato alla vigilia della sfida con la Cremonese e che lo aveva obbligato ad alzare bandiera bianca sia per la sfida con la Cremonese che con il Brescia è alle spalle. La Carrarese porta bene al francese: proprio contro i toscani all’andata fu protagonista nel 4-1 dell’Arechi, unica vittoria dell’era Colantuono.

Breda studia l’undici anti-Carrarese e non vuole lasciare niente al caso. Domani pomeriggio la squadra granata traslocherà in provincia, precisamente nel comune di Fisciano per un allenamento sul sintetico del Pasquale Vittoria-Unisa stadium. Un modo per preparare i suoi calciatori al terreno di gioco dello Stadio dei Marmi in uno scontro diretto determinante per il cammino granata.