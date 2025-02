Salernitana-Frosinone: l'Osservatorio stoppa la prevendita Niente start in mattinata

Partenza rinviata. Con una comunicazione nella tarda serata di ieri, il club granata ha annunciato il posticipo dello start per la vendita dei tagliandi per Salernitana-Frosinone. "A seguito della determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha sospeso il giudizio sull’incontro Salernitana vs Frosinone del 23/02/2025 h. 17:15, l’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sospeso la partenza delle vendite dei biglietti, originariamente prevista alle ore 10 di domani – si legge nella nota ufficiale -. Il club resterà in attesa di indicazioni da parte dell’autorità competente in materia di ordine pubblico, prima di effettuare nuove comunicazioni in tal senso".

I precedenti tra Frosinone e Salernitana non mancano. L’ultimo in ordine di tempo rimanda alla sfida in Ciociaria disputata in Ciociaria lo scorso 26 dicembre: durante l'intervallo, il lancio di un petardo dal settore ospiti ferì 5 operatori della Croce Rossa Italiana i quali, al termine dell'incontro, si recarono presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Anagni per le cure del caso, con un trauma acustico. Per il tifoso scattò l'arresto e successivamente il Daspo.