Salernitana, D'Angelo a Granatissimi: "Iervolino si è ricreduto sul tifo" Il direttore de "Le Cronache": "Mi auguro si sia reso conto di aver sbagliato"

“Ho sempre auspicato un ritorno di Iervolino”. Tommaso D’Angelo, direttore de “Le Cronache”, ha fatto il punto della situazione in casa Salernitana nel corso di “Granatissimi", in onda su Ottochannel. “Il patron si sarà reso conto che i tifosi della Salernitana non sono gli unni che mettevano a repentaglio la sua incolumità. E’ stato ignorato, a parte qualche coro nella prima partita con la Reggiana. I tifosi hanno continuato a fare quello che hanno sempre fatto: sostenere la squadra. La sua presenza a Brescia e quella paventata anche a Carrara è un fatto estremamente positivo. La vicinanza del patron è importante. Mi auguro si sia reso conto di aver sbagliato tutto.

Mercato? Il direttore sportivo Valentini ha fatto una rivoluzione a metà: io non credo ci fosse bisogno di nove calciatori ma anche solo di quattro ma di qualità, rinforzi mirati nei ruoli chiavi. Purtroppo hai lavorato in fretta come era stato con Petrachi e con una rosa di 29 calciatori. Resta il rammarico però per le ultime partite perché la Salernitana poteva fare di più. Il campionato è fatto di momenti, in cui anche le big possono vivere momenti di difficoltà. A te il compito di sferrare il colpo decisivo. Con il Brescia ho avuto questa impressione. Il pareggio è un passettino in avanti, con bicchiere mezzo vuoto perché è una squadra con potenzialità maggiori. Ora però serve uscire da questa posizione. Poi la serie B è un campionato strano in cui rischi di restare impantanati nonostante la buona squadra a disposizione”.