Prevendita Salernitana-Frosinone, alle 12 il via libera ma con limitazioni La vendita sarà abilitata solo ai possessori di fidelity card

Alle ore 12:00 scatterà la prevendita per Salernitana-Frosinone. Il club granata aggiorna le condizioni per lo start alla vendita dei tagliandi per la sfida di domenica prossima all'Arechi. Originariamente il via libera era stato fissato alle ore 10:00 di questa mattina prima del dietrofront legato allo stop imposto dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Con una nota ufficiale, il club ha reso noto che "la vendita sarà inizialmente abilitata dalle ore 12 di oggi soltanto per i soli possessori di tessera/fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919". Seguiranno ulteriori comunicazioni nei prossimi giorni, quando verosimilmente il club avrà il via libera per la vendita libera anche nei punti fisici legati al circuito Ticketone.

Nella nota, la Salernitana comunica anche che "per quanto concerne le richieste di accrediti e biglietti omaggio – comprese scuole e scuole calcio – restano valide tempistiche e modalità già precedentemente rese note". Resta confermata la possibilità per studenti del territorio e atleti delle scuole calcio della provincia di Salerno di poter prendere posto gratuitamente nel settore Distinti dell'Arechi, seguendo le linee guida indicate dal club sui propri canali ufficiali.