Carrarese-Salernitana, fischia Bonacina: due precedenti con i granata in B Terza designazione stagionale: ancora nessuna vittoria granata

Sarà Kevin Bonacina di Bergamo l'arbitro di Carrarese-Salernitana. Il fischietto lombardo avrà come assistenti Filippo Meli di Parma e Stefano Galimberti di Seregno. Il quarto uomo sarà Francesco Burlando di Genova. Al Var ci saranno Alessandro Prontera di Bologna e Salvatore Longo di Paola.

Due i precedenti tra Bonacina e la Salernitana senza però sorrisi: il fischietto lombardo ha diretto Salernitana-Pisa 2-3 dello scorso settembre. Una sfida segnata per il ritardo legato al Var e con le proteste dei granata per un paio di episodi dubbi non sanzionati. Il secondo amarcord è il pari senza gol con il Brescia dello scorso dicembre.