il sudtirol ottiene un risultato storico grazie ad un salernitano

C'è la mano del salernitano Luca Iovine dietro un grande traguardo conquistato fuori dal campo dal Sudtirol, squadra di calcio che milita nel campionato di serie B. Il club bolzanino ha annunciato di aver conseguito nel dicembre 2024 la prestigiosa certificazione ISO 45001, uno standard internazionale che attesta l’eccellenza nella gestione della sicurezza sul posto di lavoro. "Questo risultato conferma l'impegno costante della società nei confronti della tutela dei propri collaboratori, ponendo la sicurezza come valore fondamentale della propria filosofia operativa. L’FC Südtirol è tra le pochissime squadre in Europa ad aver ottenuto questo prestigioso risultato; gli altri club che hanno conseguito la certificazione ISO 45001 appartengono all’élite del calcio internazionale, tra cui Manchester City, Liverpool e Juventus", si legge in una nota diffusa dal club.

"Il percorso che ha portato all’ottenimento della certificazione è stato sviluppato con il supporto di Luca Iovine, fondatore del “Gruppo Iovine”, che ha coordinato l'intero progetto con professionalità e competenza. Un ruolo cruciale è stato svolto anche da Claudio Corrarati, in qualità di “Datore di lavoro per la sicurezza”, da Stefano Corrarati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dall’avvocato Giovanni Polonioli, in rappresentanza dell’Organismo di Vigilanza (OdV)".



L’FC Südtirol ha intrapreso un intenso programma di formazione per sensibilizzare i propri collaboratori sulle tematiche di sicurezza e prevenzione, consapevole che la cultura della sicurezza è una responsabilità condivisa. L’ottenimento della certificazione ISO 45001 non rappresenta solo un riconoscimento, ma anche uno stimolo a proseguire con dedizione in questo ambito. "La società continuerà a lavorare con impegno per mantenere questo elevato standard, ribadendo la propria dedizione alla promozione di un ambiente lavorativo sicuro e protetto", conclude il Sudtirol.