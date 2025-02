Carrarese-Salernitana, Calabro carica: "Per noi è una finale" Il tecnico dei toscani: "So bene che siamo nel bel mezzo della tempesta ma abbiamo tante qualità"

Antonio Calabro ha presentato Carrarese-Salernitana in conferenza stampa: “Dobbiamo pensare positivo e quello che hanno fatto i ragazzi mi permette di essere fiducioso. Inoltre abbiamo avuto ottimi rinforzi dal mercato. Per come si allenano, per le loro qualità, per l’impegno dello staff, ho vibrazioni positive. Stiamo attraversando un momento difficile, stiamo soffrendo e questo non ci fa piacere. Anche nel girone d’andata abbiamo sofferto una partenza difficile. Abbiamo tredici partite che sono tredici finali e ne dobbiamo vincere cinque. Come abbiamo fatto nella prima parte di stagione, attraverso lo spirito di gruppo, attraverso la fame dei ragazzi si può superare tutto. Adesso dobbiamo pedalare insieme per superare questa tempesta e sono sicuro che, quando non c’è alcuno aspetto negativo, prima o poi si esce dalla crisi. Ma sono sicuro che ci sarà la voglia di spaccare il mondo. La Carrarese è un sogno che tutti noi abbiamo creato e che ora vogliamo difendere con le nostre capacità. Non può essere tutto brutto quello che fin qui è stato stupendo.

Salernitana? Parliamo di una squadra che poteva fare un campionato diverso. Ora lotta per la salvezza come noi, con tutti gli aspetti da tenere in considerazione. I tifosi pretenderanno una vittoria. L’avversario va guardato in faccia per le caratteristiche e per le qualità. In serie B non esistono partite facili o avversari meno tosti. Sappiamo le difficoltà ma con le caratteristiche giuste, con organizzazione e strategia si può fare risultato. Queste sono le prospettive giuste per il finale di gara.

Nuovi? Sono Milanese, Fontanarosa e Ravaglia sono rimasti fermi a Cosenza. Sono contento dei rinforzi perché la rosa è ancora più competitiva sotto tutti i punti di vista. Ora devono arrivare al livello degli altri perché non hanno avuto grande minutaggio. Sono arrivati calciatori splendidi che sotto l’aspetto delle motivazioni ci possono dare una grande mano. Adesso stiamo prendendo tanti pugni in faccia ma l’importante è come reagisci”.