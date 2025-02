Salernitana, sospiro di sollievo per Verde e Braaf: i due ritornano in gruppo Convocabili sia l'esterno napoletano che l'olandese. Domani la rifinitura

Due buone notizie dal penultimo allenamento della Salernitana verso la trasferta con la Carrarese. Al Centro Sportivo Mary Rosy, il tecnico Roberto Breda ha ritrovato in gruppo sia Daniele Verde che Jayden Braaf. Il numero 31 era stato gestito ieri sul sintetico di Fisciano per evitare di sovraccaricare i muscoli in vista di uno scontro salvezza delicato. Questa mattina però l'ex Spezia ha accelerato e salvo clamorosi colpi di scena è considerato convocabile per la trasferta in Toscana.

Buone notizie anche per Jayden Braaf. L'olandese ha smaltito la febbre che lo aveva fermato ieri e ora prova a strappare una convocazione. Duellerà con Wlodarczyk e anche con Simy che a sorpresa ha scalato posizioni nelle gerarchie offensive.