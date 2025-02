San Valentino per la Salernitana: Iervolino e i "cuoricini" all'ambiente Il patron si riavvicina all'ambiente in un giorno che nella sua era è stato ricco di sorprese

Nel giorno di San Valentino, per gli innamorati della Salernitana arrivano i messaggi di Danilo Iervolino a scuotere l’ambiente. “Guerra e pace”. Perché dal momento di massimo distacco, dalla disaffezione che faceva rima con contestazione, ora è direttamente il numero uno ad affidarsi al “sangue vivo e passionale” della sua gente, a chiedere ai calciatori di incarnare in campo lo spirito “passionale e furibondo” di una piazza che ama incondizionatamente. Mentre in sottofondo sul palco di Sanremo va “Cuoricini” dei Coma_Cose, titolo che rievoca il gesto più volte ripetuto da Iervolino alla Curva Sud Siberiano nei giorni festa, la piazza granata assorbe i messaggi di distensione, discute della ritrovata vicinanza del patron alla sua Bersagliera.

Un colpo di fulmine 2.0, in un giorno che non è mai stato come tutti gli altri per i colori granata. All’inizio della sua avventura, il 14 febbraio 2022, la Salernitana decise di esonerare Stefano Colantuono e affidare la missione del miracolo "7 per cento" a Davide Nicola. Nel suo intervento al podcast del club “Vianema” non sono mancati i complimenti all’ex tecnico piemontese, sostituito poi da Paulo Sousa. Era il 14 febbraio 2023 quando la società granata trova l’accordo con il tecnico di Vizeu passando dal “momento magico” alla fine dolorosa di una storia d’amore con tanti rimpianti. Lo scorso anno invece, per la Salernitana il ribaltone tecnico era già diventato realtà da tre giorni, con l’addio a Filippo Inzaghi per accogliere Fabio Liverani. Non fu colpo di fulmine, anzi. La Bersagliera scrisse in quella parentesi con il tecnico romano il suo “de profundis” alla serie A. Un anno dopo non ci sono esoneri alle porte (seppur confermando lo status di mangia-direttori e mangia-allenatori) bensì la mano tesa all’intera tifoseria. “Cuoricini” per tutti: Iervolino si riavvicina al popolo della Salernitana.