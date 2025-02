Salernitana, Breda si affida a Cerri e Raimondo: Iervolino li applaude I due bomber incassano la fiducia del patron. Ballottaggi in mediana per la Carrarese

“Abbiamo due attaccanti importanti come Cerri e Raimondo: attaccano gli spazi, lottano. Sono davvero contento”. Gli apprezzamenti arrivano direttamente da Danilo Iervolino. Alberto Cerri e Antonio Raimondo incassano, consapevoli di essere gli alfieri della Salernitana che va a Carrara domani pomeriggio a caccia di uno squillo salvezza. Lo score parla di tre gol per il primo, mentre Raimondo è fermo alla stoccata decisiva con la Reggiana. In Toscana, Breda si affiderà all’esperienza del gigante di Parma e alla verve del “pisciauolo” d’origine per centrare il primo blitz esterno e fare un bel salto in classifica.

Per Breda l’attacco non è in discussione (Verde è convocabile) mentre i dubbi sono in mediana. Soriano e Caligara duellano con Tongya per affiancare Amatucci. Se si optasse per l’esperienza, i primi due sarebbero favoriti. Tongya però ha sprint, dribbling nello stretto e lampi di tecnica. Scelta non facile. Sulle corsie, Corazza prova il sorpasso su Njoh mentre a destra Stojanovic ha scavalcato Ghiglione. In difesa si ripartirà da Bronn, Ferrari e Lochoshvili a protezione di Christensen. Questa mattina la rifinitura, subito dopo pranzo la partenza per la Toscana.