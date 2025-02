Carrarese-Salernitana, le probabili formazioni: Breda col rebus mediana Il tecnico cambia in mezzo. Iervolino sarà al fianco della squadra

Vietato sbagliare. Lo scontro diretto tra Carrarese-Salernitana ha un peso importante sul cammino della Bersagliera. Allo Stadio dei Marmi (fischio d’inizio alle ore 15:00), la Bersagliera cerca la svolta al suo campionato. Nella seconda sfida del mini-ciclo salvezza iniziato con il pari di Brescia, per la truppa di Roberto Breda è arrivato il momento di lanciare un segnale forte alla corsa salvezza. Nel 2025 la squadra granata è ancora a secco di un exploit esterno: l’occasione odierna è ghiotta anche alla luce del momento di crisi dei gialloblu, alle prese con una striscia negativa di ben cinque sconfitte di fila.

Andamento però che non deve condizionare l’idea di un avversario che tra le mura amiche ha conquistato 21 dei 27 punti fin qui in classifica. La squadra granata vuole accendere la freccia e mettersi alle spalle la Carrarese. Per farlo però serve una prova da mestierante della B. Tutto sotto gli occhi di Danilo Iervolino, al seguito della squadra. Breda riparte dal 3-5-2 e non va per gli sperimenti, bensì riparte dal pacchetto che ha garantito solidità con Cremonese e Brescia. Davanti a Christensen ci saranno Bronn, Ferrari e Lochoshvili. Sulle corsie c’è la sorpresa Corazza al posto di Njoh. A destra conferma per Stojanovic. In mezzo al campo, Amatucci guiderà la manovra con Caligara e Soriano ai suoi lati, favoriti su Tongya. Davanti nessun dubbio, con la coppia gol Cerri-Raimondo in campo dal 1’. Verde partirà dalla panchina così come Simy, alla prima convocazione della gestione Breda.

CARRARESE-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Fontanarosa, Illanes, Imperiale; Zanon, Giovane, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Manzari; Finotto.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Soriano, Amatucci, Caligara, Corazza; Raimondo, Cerri.