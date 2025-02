Carrarese-Salernitana 3-2, Calabro: "Vittoria di cuore e sostanza" Il tecnico: "Dopo il 3-0 abbiamo incassato la rimonta dei granata ma non abbiamo mollato"

Antonio Calabro ha commentato in mixed zone Carrarese-Salernitana 3-2: “Questa è una vittoria tanto, con una diretta concorrente seppur il nome e il blasone dica altro. Venivamo da un periodo difficile ma siamo partiti bene, grazie ad una squadra che vive di emozioni. Dopo il 3-0, i nostri avversari sono rientrati in partita e ci siamo impauriti. Abbiamo rinunciato a ripartire, soffrendo per demeriti nostri ma anche figlio del momento ma anche per le tante risorse pescate dalla panchina dalla Salernitana.

Spirito di squadra? Noi abbiamo una mentalità chiara, possiamo sopperire alle difficoltà con fame, con voglia di dimostrare, con la volontà di superare l’ostacolo.

Salvezza? Mancano dodici finali e alla squadra ho chiesto di fare quindici punti. Siamo orgogliosi del campionato fatto. In serie B anche un pareggio ti permette di muovere la classifica. Ora siamo a metà classifica e guardiamo a qualsiasi obiettivo anche perchè abbiamo la fortuna di avere un gruppo unito, una società che ci segue sempre e la tifoseria sempre calda”.