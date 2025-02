Carrarese-Salernitana 3-2, Breda: "Nessun passo indietro! Niente è da buttare" Le parole del tecnico: "C'è confusione, è innegabile ma c'era anche prima di me. La squadra è unita"

Roberto Breda ha commentato Carrarese-Salernitana 3-2: “Io sono sempre responsabile delle mie scelte, le ho sempre pagate in carriera. Le ho fatte perchè reputo che siano quelle giuste. Il gruppo è con me. Non sono qui perchè sono una bandiera. Sono qui per allenare. Non è una serata buona. Siamo ancora fragili. Non eravamo partiti male ma nelle prime due occasioni ci hanno fatto male. Poi dopo l’intervallo abbiamo incassato il terzo gol. Non riusciamo a capire cos’è il pericolo e che bisogna avere l’attenzione massima, avere un certo tipo di atteggiamento in ogni duello. Fuori casa abbiamo dei vuoti pericolosi che ci sono sempre stati, forse a Brescia è successo di meno. Tra casa e trasferta: questa è la grande differenza che vedo. Ora tocca a me trovare le soluzioni e non l’ha fatto nemmeno chi c’era prima. Ma non posso dire che tutto è negativo. Se ragioniamo che ogni scontro diretto è per noi occasione di fare punti è sbagliato. Ora io devo concentrarmi nel trovare soluzioni, altrimenti verrà chiamata qualcun altro.

Confusione? Se uno analizza tutto il percorso di quest’anno c’è confusione, è innegabile. Io credo che questo gruppo abbia valori che non riusciamo a tirare fuori. Sembra che chi non gioca poi debba farlo. Verde? Non ha agito da quinto ma da esterno d’attacco.

Gruppo? Ho 28 calciatori ed è giusto che vengano analizzati tutti per come si allenano. Poi ci sta valutare ogni calciatore e scegliere.

Raimondo? E’ in difficoltà ma conosco il ragazzo e so bene che ha caratteristiche uniche in questo gruppo. Poi ci sono cinque cambi che ti permettono di modificare la partita”.