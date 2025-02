Carrarese-Salernitana 3-2, Ferrari: "Momento difficile, non voglio retrocedere!" Il difensore: "Si respira negatività in città, così non si va lontano. Col Frosinone è finale"

Gian Marco Ferrari ha commentato Carrarese-Salernitana 3-2 in mixed zone: “Ci mettiamo la faccia dopo una sconfitta pesante. I tifosi sono sempre al nostro fianco. C’è una cappa di negatività che si respira in città. Siamo in difficoltà, venivamo da due buoni risultati ma ora abbiamo perso una brutta partita. Ora ci attende una battaglia e dobbiamo tirare nella stessa direzione. In questo momento non serve puntare il dito, anzi ci metto la faccia e incasso con le spalle larghe gli attacchi. Noi vogliamo uscire da questo momento, io non voglio retrocedere e dobbiamo preservare i giovani.

Breda? Siamo con lui, lo dimostriamo perché lottiamo, sbagliando, ma diamo il massimo.

Momento? Siamo partiti bene, vincevamo i duelli ma poi lo svantaggio ci ha tagliato le gambe. Noi possiamo far poco con le parole, ora dobbiamo tirare tutti qualcosa in più. Quando si perdono le partite c’è poco da dire. Purtroppo non possiamo fare altro che ingioiare amaro, remare dalla stessa parte per una partita che è decisiva”.