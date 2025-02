Salernitana Primavera, secondo successo di fila: Tchaouna jr. stende lo Spezia Il giovane attaccante manda al tappeto i liguri con una doppietta

Secondo successo consecutivo. La Salernitana Primavera piazza un colpo importante. Al Volpe, la squadra di Luca Fusco centra il quinto successo stagionale battendo 2-1 lo Spezia. Mattatore del match Franck Tchaouna, fratellino dell’ex attaccante grana Loum. Il francese apre la partita al 4’ bucando Tortorella e mettendo in discesa il match per i granatini. I campani controllano e al 40’ trovano il raddoppio ancora il giovane attaccante. La ripresa si apre con il calcio di rigore in favore degli ospiti che Fontanarosa trasforma battendo Rodolfo (63’). Nel finale, la squadra granata perde Franck Tchaouna, espulso per doppia ammonizione, ma può festeggiare un successo pesantissimo che porta la Salernitana al decimo posto con 23 punti.