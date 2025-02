Frosinone, pari amaro con la Reggiana. Greco: "Approccio inspiegabile" Il tecnico dei ciociari tuona in vista della sfida dell'Arechi: "Così diventa difficile salvarsi"

Pari d’orgoglio ma che non basta per il sussulto salvezza. Il Frosinone agguanta la Reggiana nel finale di gara (1-1). Serve un colpo di testa di Koutsoupias nel recupero per rimontare gli ospiti, passati in vantaggio nel primo tempo con Sersanti. Tanti gli interventi di Bardi prima però del colpo del pari che lascia i ciociari penultimi, a due punti dalla Salernitana, prossima avversaria domenica all'Arechi, e a sei punti dalla salvezza diretta.

A far rumore però sono le parole di Leandro Greco in conferenza stampa, con un duro sfogo sull’atteggiamento della squadra. “Il primo tempo è inspiegabile, faccio veramente fatica e c'è da farsi delle domande da un punto di vista personale. Se la squadra entra così in un momento importante, diventa difficile per me così per tutti. Non è giustificabile, non me l’aspettavo e mi sento responsabile di tutto questo. All’intervallo ho detto alla squadra quello che pensavo. Mi tengo la reazione del secondo tempo ma mi dispiace non riuscire a tirare fuori continuità. Non sono riuscito a trasferire serenità e tranquillità oppure abbastanza coraggio. Si sente la pressione del momento ma c’è bisogno di fare quello switch mentale”.