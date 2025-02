Salernitana, per Breda è tempo di esami: spunta l’ipotesi ritiro Iervolino ha viaggiato con la squadra, fiducia confermata al tecnico

La fiducia c’è. Alle parole pronunciate nel podcast del club “Vianema”, Danilo Iervolino ha confermato sostegno a Roberto Breda. Resta però la delusione fortissima per uno scontro diretto bruciato nel peggiore dei modi ed una classifica che racconta di una Salernitana lontana tre punti dai playout, quattro dalla salvezza diretta. Iervolino ha viaggiato con la squadra al ritorno, ha incamerato quelle che sono le sensazioni, gli umori di uno spogliatoio che in trasferta ha confermato le fragilità che ormai sono compagne di viaggio. Rendimento altalenante, confermato anche dallo stesso Breda: “In casa viaggiamo ad una velocità diversa”.

Un messaggio lanciato nel post-Carrarese e che rendono la sfida con il Frosinone una vera e propria finale. La squadra ritornerà in campo domani, avrà altre 24 ore per archiviare la sconfitta di sabato scorso per poi concentrarsi su quello che è un autentico bivio stagionale. Il direttore sportivo Valentini ragiona sulla possibilità di anticipare il ritiro pre-partita per cercare la giusta concentrazione.