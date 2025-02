Salernitana, contatto Iervolino, Milan, Valentini e Breda: testa al Frosinone La società si mette alle spalle la delusione di Carrara: domenica è già una finale

Confronto continuo. La Salernitana si prende altre 24 ore per dimenticare la sconfitta con la Carrarese. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani, quando la squadra granata si ritroverà per confrontarsi sulla prova insufficiente dello Stadio dei Marmi e mettere nel mirino la "finale" con il Frosinone.

I contatti però in seno alla società sono continui. Dopo il segnale di vicinanza di Danilo Iervolino alla squadra, con la presenza sugli spalti e con il viaggio di ritorno, il patron nelle scorse ore ha avuto un nuovo contatto con l’amministratore delegato Maurizio Milan, con il direttore sportivo Marco Valentini e soprattutto con Roberto Breda. Un contatto continuo, la volontà di ribadire non solo la fiducia al tecnico ma anche la necessità di un cambio di passo forte.

Una sterzata decisa per sfruttare il terzo scontro diretto consecutivo, rialzare la testa dopo uno scivolone che ha vanificato i due risultati utili consecutivi ottenuti con Cremonese e Brescia. Proprio per questo, per la portata della sfida e per la posta in palio altissima, Breda resta sotto esame, seppur la volontà resta quella di finire insieme il campionato e poi immaginare cosa succederà. Ora però conta la salvezza, evitare l’incubo di una nuova retrocessione.