Salernitana, l'ex Torregrossa: "I granata sono stati una seconda famiglia" L'attaccante si affida ai social: "In bocca al lupo ai granata"

Una parentesi da ex e un successo prezioso per il cammino della sua Carrarese. Ernesto Torregrossa ha iniziato il suo cammino con la squadra toscana, con il successo nello scontro diretto con la Salernitana che ha permesso ai gialloblu di tirare un sospiro di sollievo.

Sui social però la punta ha ricordato anche la sua esperienza in maglia granata: "Inizio un nuovo capitolo della mia carriera con la Carrarese e sono felice di celebrare la mia prima vittoria con la nuova squadra! Ora guardiamo avanti con determinazione, la stessa fame e voglia di vincere. Un in bocca al lupo ai miei ex compagni per il loro futuro. Non è facile giocare contro a dei ragazzi che fino a pochi giorni fa erano la mia seconda famiglia. Vi auguro il meglio".