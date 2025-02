Frosinone, scelto l’allenatore: da mercoledì squadra in ritiro Concentrazione massima per i ciociari

Il Frosinone vara il ribaltone tecnico. Dopo il pari con la Reggiana, la società ciociara ha deciso di sollevare dall’incarico Leandro Greco. Il tecnico romano, subentrato a Vivarini a fine ottobre, paga il penultimo posto in classifica, con diciassette punti portati a casa in altrettanti match disputati figlio di un rendimento da tre vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. L’ultimo successo risale alla sfida d’andata con la Salernitana nel boxing day (2-0). Al suo posto ci sarà Paolo Bianco. L’ex allenatore del Modena firmerà un contratto fino al termine della prossima stagione.

Primo allenamento in programma nel pomeriggio. La squadra completerà la marcia d’avvicinamento alla trasferta dell’Arechi in ritiro. Da domani infatti la squadra ciociara si ritroverà ad Anagni e resterà fino a domenica, alla ricerca della massima concentrazione per uno scontro diretto vitale per le chance salvezza.