Club Mai Sola, gol anche nel sociale: in arrivo un defibrillatore a Fratte Il progetto promosso dal club granata insieme ad altre realtà associative

Ritornano gli appuntamenti con "I pomeriggi del Mai Sola", il format promosso dal club granata di Fratte presieduto da Antonio Carmando. Il sodalizio, infatti, oltre al sostegno sportivo alla Salernitana, si caratterizza per l’impegno verso il sociale e l’attenzione a tematiche e problematiche di enorme importanza.

Nell'ultimo appuntamento sono stati accesi i riflettori sulla necessità di dotare la città di strumenti salva-vita.

All'iniziativa hanno preso parte Dino e Melina Cerbarano dell’associazione “A casa di Andrea - LVH”; Bruno Pifano, farmacista, titolare della Farmacia Pifano di Fratte; Christian Verderame e Giovanni De Nicola dell’associazione Longobarda for Smile.

Durante l’incontro, i vari partecipanti hanno messo in luce la necessità di dotare la città di defibrillatori per provare a salvare vite umane in caso di problemi cardiaci. L’associazione “A casa di Andrea” - che da anni è impegnata in questo progetto, con l'installazione di numerosi apparecchi in diversi quartieri di Salerno -, infatti, insieme alla "Longobarda for Smile" e alla Farmacia Pifano, accompagneranno il Club Mai Sola Salernitana nella volontà di dotare il rione Fratte di un defibrillatore. Nella sede del club, inoltre, saranno organizzati corsi sull'uso di queste attrezzature e sul primo soccorso

La serata è stata anche l’occasione per dare risalto al lavoro di tante associazioni che, con i propri volontari, ogni giorno, investono energie e passione per gli altri, soprattutto verso i più bisognosi; toccante, in tal senso, è stato l'intervento di uno dei volontari di "A Casa di Andrea" che ha sottolineato l'importanza di avere una città cardioprotetta, ed in particolare il rione di Fratte, che anni fa è stato teatro di una tragedia che poteva essere evitata grazie alla presenza di questi dispositivi.

Plauso e vicinanza al progetto sono stati rivolti dal parroco della Chiesa della Sacra Famiglia di Fratte, padre Rocco, che ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa in un quartiere popoloso e che troppo spesso viene abbandonato.

"Iniziative come queste - spiegano i soci del Mai Sola - ci rendono profondamente orgogliosi di appartenere al Mai Sola, capace di aprire con convinzione e cuore la porta a professionisti, mondo del volontariato, cittadini che quotidianamente cercano di supportare e aiutare le persone, in particolare chi ne ha più bisogno, per migliorare la qualità della loro vita".