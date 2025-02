Salernitana, ripresa con discorso di Breda alla squadra: domani doppia seduta L'ambiente granata inizia a preparare la sfida con il Frosinone

Ripresa tra parole e voglia di riscatto. La Salernitana riparte. Dopo il ko di Carrara, la squadra granata si è ritrovata questo pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare la marcia d’avvicinamento alla sfida con il Frosinone. Uno scontro diretto cruciale per il cammino della squadra granata, con il tecnico trevigiano che ha voluto parlare ai suoi calciatori, approfondire cosa non ha funzionato con la Carrarese e la fame di riscatto contro i ciociari.

Per la squadra granata nessun problema dall’infermeria, con Breda che recupera anche Tello dopo i cinque turni di stop per squalifica. Domani piede sull’acceleratore, con una doppia seduta in programma alle ore 10:00 nel chiuso del quartier generale di Pontecagnano Faiano.