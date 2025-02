Salernitana-Frosinone, la prevendita parte forte: il dato Si punta a superare quota diecimila spettatori

Il primo dato di prevendita di Salernitana-Frosinone sottolinea l’attesa e la vicinanza della piazza granata per lo scontro diretto dell’Arechi. Per la sfida di domenica sono già 3200 i tagliandi venduti, dato che permette di immaginare quasi 8000 spettatori al Principe degli Stadi per spingere la Bersagliera. Facile immaginare che si supererà quota 10000 spettatori, con la Salernitana che ha teso la mano alla tifoseria abbassando i costi dei biglietti. L’acquisto online resta momentaneamente riservato ai soli possessori di fidelity card/Member Card dell’U.S. Salernitana 1919, in attesa di eventuali determinazioni delle autorità competenti. Inoltre il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto domenica 23 febbraio dalle 14:30 alle 16:30.