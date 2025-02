Salernitana, Breda e Valentini parlano alla squadra. Iervolino all’Arechi Il patron fa sentire la sua vicinanza. La squadra potrebbe anticipare il ritiro prepartita

Ripresa e discorsi. La Salernitana s’interroga sul perché della brutta prova di Carrara, prova ad archiviare il jolly salvezza sprecato in malo modo e ora cerca di ricaricarsi in vista della sfida con il Frosinone. Alla ripresa degli allenamenti, il direttore sportivo Marco Valentini e l’allenatore granata Roberto Breda hanno caricato l’ambiente. Il ds ha sottolineato di voler credere nel gruppo allestito attraverso il mercato, di voler rivedere lo spirito e la voglia del gruppo “affamato e assatanato” richiesto ad inizio stagione. Breda invece è ritornato sulla sfida di sabato, ha chiesto alla squadra senso di responsabilità ma soprattutto carattere.

La società sta pensando anche di anticipare il ritiro prepartita. Possibile che la squadra possa ritrovarsi dopo l’allenamento di giovedì per vivere insieme la marcia d’avvicinamento alla sfida di domenica. Curiosità: anche il Frosinone, fresco di ribaltone tecnico, andrà in ritiro da oggi. All’Arechi ci sarà anche Danilo Iervolino. Il patron continua a tenere i contatti con l’organigramma per testimoniare la sua vicinanza alla squadra granata. Domenica sarà all’Arechi per la sfida con il Frosinone, con l’intero ambiente che spera di poter continuare la striscia positiva interna fatta di due vittorie consecutive con Reggiana e Cremonese.