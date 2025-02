Ex Salernitana, Lovato: "L'occasione Sassuolo dopo un momento non semplice" Il difensore punta alla serie A: in caso di promozione, il club granata incasserebbe 4 milioni

Zero rimpianti. Matteo Lovato pensa solo al Sassuolo e pregusta la possibilità di poter ritrovare la serie A. L’ex difensore della Salernitana, arrivato nell’estate del 2022 come contropartita nell’affare Ederson, ha trovato il suo primo gol con la maglia del Sassuolo. Un sorriso dopo un biennio difficile, con la pagina in maglia granata che non ha confermato il suo status. La Salernitana aspetta di capire quale sarà il suo cammino con la squadra emiliana, con la possibilità di strappare la promozione in serie A che porterà 4 milioni di euro nelle casse del club. “Sono arrivato in un momento personale non semplice. Il supporto della società e dell’ambiente è sempre stato di affetto e stima: questo mi ha dato la possibilità di ritrovarmi. Sassuolo fa bene all’anima – le parole del difensore al Corriere dello Sport -. La Serie A? L’aspirazione è legittima, l’ho fatta e penso che questo Sassuolo non abbia nulla da invidiare a diverse formazioni di A”.