Salernitana, Schiavone a "Granatissimi": "Il tempo delle chiacchiere è finito" L'ex centrocampista a Ottochannel: "Questa non è una rosa da terzultimo posto. Serve scuotersi"

Andrea Schiavone, ex centrocampista della Salernitana, ha parlato del momento della squadra granata a “Granatissimi”, in onda su Ottochannel. “Questo è un periodo complicato. Seguo sempre, seppur purtroppo da lontano, le sorti della squadra. Non è un momento facile per tutti, in particolar modo per la squadra. C’è ancora tempo per risollevarsi. Vedo il calendario e penso ai tanti scontri diretti ancora da giocare, in particolar modo all’Arechi. Serve ricompattare l’ambiente, conoscendo la piazza di Salerno ora è l’aspetto principale.

Formazione? Credo che questo organico possa tranquillamente giocarsela alla pari con tutte le altre squadre del campionato. Non è una rosa da terzultimo posto. Ora non c’è più tempo da regalare agli avversari, bisogna scuotersi. Ora servono calciatori pronti soprattutto sotto l’aspetto della personalità. Serve compattezza, serve carattere per affrontare le partite. Ci sono tanti calciatori che hanno qualità: penso a Verde che in serie B dovrebbe fare la differenza. Se è finito in panchina ci sarà un motivo. Il tempo delle parole è finito: ora servono i fatti, servono i risultati. Ora è il momento di fare partite da Salernitana perché la salvezza è troppo importante.

Momento difficile? Ho vissuto emozioni a Salerno che non ho mai vissuto altrove. Salerno ti dà tanto. Ora c’è una rosa piena zeppa di calciatori che ha curriculum importanti alle spalle. Questo è il momento di remare tutti dalla stessa parte. Non si può ragionare sulle pressioni ma occorre dare il 110 per cento, facendolo tutti insieme”.