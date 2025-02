Salernitana, l'ex Maggiore: "Retrocessione pesante, volevo cambiare aria" Il centrocampista: "La situazione non era facile. Avevo desiderio di trasferirmi al Bari"

Un nuovo inizio. Giulio Maggiore si è presentato in conferenza stampa ai tifosi del Bari. Nel corso dell’incontro anche diversi passaggi sulla sua cessione: “L’addio alla Salernitana? La retrocessione è stata pesante per come è arrivata, per una serie di motivi che ti porti dentro; anche il ritiro non è stato facile. Sono rimasto lì, ma la testa e la situazione al livello tecnico non era delle più facili. Ci sono alti e bassi, che vanno affrontati.

La trattativa? Si è sviluppata negli ultimi giorni già prima dell’ultima partita pre chiusura mercato. La Salernitana doveva chiudere delle situazioni. Io avevo grande desiderio di venire a Bari. Al procuratore e al direttore ho dato grande disponibilità. Volevo venire in una piazza che vive di calcio, come Salerno. In estate è arrivata la richiesta del Pisa, ma per questioni personali, da spezzino, ho declinato con dispiacere. Era una bella occasione contrattuale, ma non me la sono sentita per essere in pace con me stesso.

L’obbligo di riscatto in serie A? Ho voglia di far vedere il giocatore che sono. È un obiettivo che quotidianamente lavorando si può avvicinare. Poi sappiamo quanto sia complicato. C’è voglia di fare bene poi vedremo, cosa sarà tra qualche mese”.